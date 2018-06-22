Армения получила приглашение на июльский саммит НАТО

Днем в пятницу, 22 июня, чиновник Североатлантического альянса сделал важное заявление. Согласно последним сообщениям, Армению пригласили на саммит НАТО, который состоится в июле текущего года.

По словам неназванного чиновника, Армения получила приглашение на саммит, как и прочие государства, которые принимают активное участие в миссии "Решительная поддержка" на территории Афганистана, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что армянский премьер-министр Никол Пашинян может принять участие во встрече стран-членов Североатлантического альянса 11 и 12 июля.