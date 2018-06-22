Армения получила приглашение на июльский саммит НАТО
22 июня 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Днем в пятницу, 22 июня, чиновник Североатлантического альянса сделал важное заявление. Согласно последним сообщениям, Армению пригласили на саммит НАТО, который состоится в июле текущего года.
По словам неназванного чиновника, Армения получила приглашение на саммит, как и прочие государства, которые принимают активное участие в миссии "Решительная поддержка" на территории Афганистана, передает сегодня РИА "Новости".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что армянский премьер-министр Никол Пашинян может принять участие во встрече стран-членов Североатлантического альянса 11 и 12 июля.
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