В МИД Германии не пожелали комментировать обвинения России в кибератаках

В Министерстве иностранных дел Германии не пожелали комментировать обвинения в адрес России насчет хакерских атак. Ранее о киберпреступлениях заявил глава германской контрразведки Ганс-Георг Маасен.

Политик, однако не привел ни единого факта, который мог бы доказать причастность российских спецслужб к хакерским атакам на территории ФРГ.

Как сообщает РИА "Новости", официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер подчеркнул, что он не осведомлен о деталях высказывания Маасена, поэтому не может что-либо прокомментировать. По его словам, министр иностранных дел страны Хайко Масс уже затрагивал вопрос кибератак в беседах с российскими властями и по-прежнему намерен выяснить правду.