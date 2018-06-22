Ополченцы Донбасса разбили огневые точки киевских силовиков под Мариуполем

Ополченцы ДНР разгромили огневые точки Вооруженных сил Украины, с которых обстреливался расположенный в районе Мариуполя поселок Коминтерново. Об этом рассказывается в видео, опубликованном в пятницу пресс-службой армии самопровозглашенного государства.

По словам военного корреспондента, побывавшего в населенном пункте, ВСУ в течение нескольких дней наносили удары по Коминтерново из всех видов вооружений, включая те, что запрещены соглашениями о перемирии, заключенными в Минске. Обстрелы прекратились после того, как защитники республики подавили огневые точки противника, находившиеся возле контролируемого Киевом поселка Талаковка.

Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором запечатлена ликвидация ополченца-пулеметчика снайпером ВСУ. Данные кадры выложил в соцсеть один из украинских блогеров.