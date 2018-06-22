Ликвидацию украинским снайпером пулеметчика ДНР сняли на видео

В интернете получило распространение видео, на котором, как утверждается, запечатлена ликвидация украинским снайпером пулеметчика ДНР. Ролик опубликовал в Facebook блогер Serg Marco, впоследствии запись выложили на других ресурсах.

Молодой человек сообщил своим подписчикам, что обнародованные им кадры были сделаны в начале мая. По словам автора публикации, пулеметчик в ночное время открыл огонь по позициям, оборудованным морскими пехотинцами. Ополченца с 300 метров ликвидировал снайпер. Выполнить боевую задачу военнослужащему помог тепловизионный прицел, отметил блогер.

В конце прошлой недели власти ДНР сообщили о том, что в зоне конфликта в Донбассе активизировались украинские снайперы. Представители самопровозглашенного государства зафиксировали случаи, когда противник стрелял по мирным жителям.

Ранее в пятницу были приведены данные о партизанской войне, вспыхнувшей в подконтрольной Киеву части Донбасса.