СМИ: людей экстренно эвакуировали с лондонского вокзала Чаринг-кросс
22 июня 2018, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в пятницу, 22 июня, с лондонского вокзала Чаринг-кросс были эвакуированы люди. Согласно последней информации, данная мера была принята в связи с обнаружением в помещении подозрительного мужчины.
Как подчеркнули в местной полиции, у человека при себе может быть бомба, однако эти данные пока не являются подтвержденными, передает агентство Reuters.
В правоохранительных органах уточнили, что мужчина сам сообщил о взрывном устройстве, после чего станция была экстренно эвакуирована в качестве меры предосторожности. К настоящему моменту подозрительный человек задержан. Выясняются все обстоятельства случившегося.
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