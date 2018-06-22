На подконтрольной Киеву территории Донбасса активизировались партизаны, уничтожающие боевую технику Вооруженных сил Украины. Такой информацией в частных разговорах поделились киевские силовики.

Данные, озвученные военными, привел канал «Россиянин в Донбассе» в «Яндекс. Дзен». Один из бойцов поведал, что под Дзержинском партизаны сожгли бронемашину ВСУ, среди солдат есть пострадавший. Из слов другого участника силовой операции на востоке страны следует, что киевское командование намерено привлечь спецподразделения и добровольческие батальоны для подавления сопротивления жителей Донбасса.

Ранее сообщалось, что украинский журналист передал ополченцам Донецкой народной республики план наступления, которое ВСУ намерены осуществить текущим летом. План предусматривает окружение ряда населенных пунктов, расположенных на территории самопровозглашенного государства.