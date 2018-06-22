Надпись на куртке Мелании Трамп возмутила весь мир

Первая леди США Мелания Трамп появилась на публике в куртке с неоднозначной надписью. В минувший четверг весь мир обсуждал такой выбор супруги американского лидера, многие были невероятно возмущены.

Фотографы запечатлели Меланию Трамп в ветровке, на спине которой было написано I really don't care, do u? (Мне действительно все равно, а вам?). Как сообщает kp.ru, первая леди якобы направлялась в Техас, чтобы навестить детей нелегальных мигрантов в специальном центре.

Президент США Дональд Трамп незамедлительно поспешил исправить оплошность своей жены, отметив, что надпись относится к "лживым СМИ".