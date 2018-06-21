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Украинский генерал призвал создать ракеты, которые достанут до Москвы
21 июня 2018, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]
Киеву надо запустить производство таких ракет, дальность которых позволяла бы достать до Москвы и Петербурга. Так считает украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко.
Он признает возникновение у Украины трудностей с реализацией подобных проектов из-за международных ограничений: максимальная дальность ракеты класса "земля-земля" составляет 300 километров. Романенко считает, что Киев смог бы обойти ограничения, создавая ракеты воздушного базирования, но таких ракет у Украины нет.
Романенко не первый раз делает довольно странные заявления. Например, он сообщил, что Крымский мост, с военной точки зрения, достаточно уязвим для ударов авиации и ракет. Также Романенко заявил, что украинскую военную технику из Крыма необходимо тщательно проверить на наличие "скрытых подрывных устройств".
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