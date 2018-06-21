Что заставило Андропова уничтожить ядерные ракеты средней и малой дальности?
21 июня 2018, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]
В 1976 году в Советском Союзе на вооружение приняли мобильный ракетный комплекс средней дальности РСД-10 «Пионер». Натовцы именовали новую советскую ракету СС-20. Она имела разделяющиеся головные части индивидуального наведения с тремя ядерными боезарядами. Дальность полёта превышала 5 тыс. километров.
Через несколько месяцев началась установка новых ракет. Они сменили устаревшие модели, подготовка которых к запуску занимала слишком много времени.
По мнению натовских военных, новые ракеты изменили баланс сил в Европе в пользу Советского Союза. Ракеты СС-20 сплотили Западную Европу. Против Советского Союза объединились лидеры Франции, Англии и ФРГ.
В декабре 1979 года НАТО сделало ответный ход: приняло решение разместить в Западной Европе 464 новые крылатые ракеты наземного базирования «Томагавк» и заменить 108 устаревших ракет «Першинг» модернизированными ракетами «Першинг-2».
Для защиты Москвы от "Першингов" в СССР разработали зенитно-ракетный комплекс с ядерной боеголовкой, который гарантированно уничтожал американские ракеты. Правда, получалось, что для этого надо устроить ядерный взрыв над Москвой... Техническое решение придумали, но ситуация осталась тупиковой.
И в декабре 1987 года президент США Рональд Рейган и президент СССР Михаил Горбачев подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Огромные деньги, потраченные СССР на вооружение, были выброшены на ветер.
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