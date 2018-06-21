Глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что у Украины иссякают возможности бороться с реализацией проекта "Северный поток-2" ( Nord Stream-2), по которому будет строиться газопровод из России в Германию. Пушков о призыве Порошенко остановить "Северный поток — 2": "Дураков нет"

Топ-менеджер украинской компании сказал в интервью изданию "Новое время": "Это невероятно тяжелый бой, и у нас меньше шансов его выиграть, чем проиграть". Витренко подчеркнул, что "Нафтогаз" принимает все возможные законные меры для того, чтобы строительство "Северного потока - 2" не началось.

По словам Витренко, у Киева есть опасения остаться без транзита газа из России через украинскую территорию. "Если будут построены и запущены "Северный поток-2" и обе нитки "Турецкого потока", имеется большая вероятность, что транзит через Украину сразу обнулится", — считает глава "Нафтогаза".

Россия и Германия договорились о реализации проекта "Северный поток-2". Осталось окончательное решение за Данией. США выступают против проекта.