Украина сдается в борьбе против строительства "Северного потока-2"
21 июня 2018, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]
Глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что у Украины иссякают возможности бороться с реализацией проекта "Северный поток-2" ( Nord Stream-2), по которому будет строиться газопровод из России в Германию.
Топ-менеджер украинской компании сказал в интервью изданию "Новое время": "Это невероятно тяжелый бой, и у нас меньше шансов его выиграть, чем проиграть". Витренко подчеркнул, что "Нафтогаз" принимает все возможные законные меры для того, чтобы строительство "Северного потока - 2" не началось.
По словам Витренко, у Киева есть опасения остаться без транзита газа из России через украинскую территорию. "Если будут построены и запущены "Северный поток-2" и обе нитки "Турецкого потока", имеется большая вероятность, что транзит через Украину сразу обнулится", — считает глава "Нафтогаза".
Россия и Германия договорились о реализации проекта "Северный поток-2". Осталось окончательное решение за Данией. США выступают против проекта.
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