Украинский журналист выдал план летнего наступления киевских силовиков на ДНР

Киевские силовики намерены провести этим летом наступательную операцию против Донецкой народной республики. Соответствующие сведения ополченцам передал украинский журналист, имеющий информаторов в армейских кругах.

По словам представителя СМИ, план, разработанный военными, предполагает одновременное окружение ряда населенных пунктов, контролируемых властями самопровозглашенного государства. Среди них города Енакиево, Горловка, Докучаевск, а также поселок Старобешево.

Журналист утверждает, что в операции будут задействованы две мощные группировки, сформированные в Артемовске и Красноармейске. Данные соединения оснастили современным вооружением, в частности, ударными дронами, рассказал источник ополченцев, процитированный каналом «Россиянин в Донбассе» в «Яндекс. Дзен». Когда начнется наступление, не уточняется.

Ранее в четверг сообщалось о провале плана Киева по окружению Донецка и Луганска.