Власти Польши намерены скорректировать планы оснащения вооруженных сил страны, учитывая "угрозу" со стороны России. Об этом в четверг, 21 июня, заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.

По словам главы ведомства, в частности, планируется внести коррективы в программу закупки вертолетов. Предполагается, что изначально будут приобретены летательные аппараты, которые требуются для обороны страны в первую очередь.

Блащак также подчеркнул, что прежнее правительство Польши намерено было создать армию для проведения экспедиционных операций, поскольку надеялось на хорошие отношения с российским руководством и не ожидало никаких "угроз с востока", передает РИА "Новости".