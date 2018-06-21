Аналитики из США описали победителя Третьей мировой войны

Эксперты из Соединенных Штатов рассказали, какими технологиями, по их мнению, должна обладать страна, которая выйдет победителем из вероятного глобального конфликта. Точка зрения специалистов изложена в заметке, опубликованной иностранными СМИ.

Уволившийся из Вооруженных сил генерал Дэвид Барно и ученый Нора Бензаэль полагают, что государства, рассчитывающее на благоприятный для себя исход Третьей мировой, должны уделять приоритетное внимание развитию таких направлений, как космические и компьютерные технологии, а также робототехника. По словам аналитиков, процитированных журналом War On The Rocks, именно эти факторы станут решающими в ходе боевых действий.

Некоторое время назад шансы начала нового глобального противостояния оценил Владимир Путин. Отвечая на соответствующий вопрос, заданный ему во время прямой линии, российский президент высказал мнение, что результатом мировой войны может стать конец цивилизации.