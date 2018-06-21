Эксперт высказался о намерении Украины приобрести американские комплексы ПВО

Российский военный эксперт Виктор Литовкин высказался в четверг, 21 июня, о намерении Минобороны Украины приобрести американские системы ПВО Patriot. Ранее о подобных планах сообщили власти страны.

Украинское руководство собирается закупить системы на деньги, которые предназначены для борьбы с контрабандой. Российский полковник в отставке в беседе с RT подчеркнул, что у Киева нет средств на приобретение даже одного комплекса. Кроме того, по мнению Литовкина, разговоры о борьбе с коррупцией и контрабандой не имеют под собой никакой основы и являются лицемерными.

Эксперт полагает, что американцы не продадут Украине Patriot, поскольку страна должна иметь возможность управлять системами ПВО.