Телеведущая рыдала и хихикала, читая в эфире новость о детях мигрантов

В США в соцсетях обсуждают политического обозревателя MSNBC Рейчел Мэддоу, которая рыдала и хихикала в прямом эфире, о том, что на американской границе чиновники отнимают детей у мигрантов. Телеведущая начала произносить текст, но неожидано прервала свою речь, якобы глотая слезы. Офис Меланьи Трамп сообщил Секретной службе об угрозах ее сыну

И сразу захихикала, словно попыталась скрыть нестандартную сиуацию во время эфира, - сообщает РИА Новости. Рейчел Мэддоу не смогла сосредоточиться и ей пришлось вскоре завершить передачу.

Телезрители считают, что распустив слезы, обычно выдержанная Рейчел Мэддоу лицемерила. Пользователей соцсетей смутил и смешок журналистки. Хейтеры предположили, что теледива не верит сама себе.

"Ни на секунду не поверю в том, что Рейчел Мэддоу заботится детях в этом мире. Это, как всегда, поза", — говорится в одном из комментариев. Но мнение поверили ведущей и отметили, что все люди должны так реагировать на подобные новости.

Первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп в минувшее воскресенье, 17 июня, подвергла критике миграционную политику своего супруга - американского президента Дональда Трампа.