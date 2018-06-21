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Обнародована причина провала операции ВСУ по окружению Донецка и Луганска
21 июня 2018, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины планировали осуществить план «Колечко», предусматривающий окружение Донецка и Луганска, но потерпели неудачу. Об этом говорится в заметке, опубликованной российскими интернет-СМИ.
Сайт politpuzzle.ru пишет, что наступление ВСУ, предпринятое ими в конце мая в районе Горловки, носило пробный характер. Вслед за этими действиями должна была начаться масштабная операция по окружению Донбасса, однако украинские силовики отказались от своего замысла.
Согласно точке зрения издания, причиной провала плана «Колечко» стало предупреждение со стороны России. В материале процитирован президент РФ Владимир Путин, который в ходе состоявшейся 7 июня прямой линии заявил, что военные провокации Киева в Донбассе будут иметь тяжелые последствия для Украины.
Ранее в четверг сообщалось о новых атаках ВСУ против контролируемого властями Донецкой народной республики города Горловка.
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