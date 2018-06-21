Ким Чен Ын пообещал Трампу ликвидировать ракетный полигон Сохэ
21 июня 2018, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]
Северокорейский лидер Ким Чен Ын в рамках переговоров в Сингапуре пообещал своему американскому коллеге Дональду Трампу ликвидировать полигон Сохэ, на котором испытывались ядерные двигатели.
Согласно последней информации журналистов, ранее Трамп не сообщал, какие именно полигоны должны быть уничтожены. Как отмечает информационное агентство Reuters, ссылаясь на представителя властей США, ликвидации, в частности, подлежит Сохэ.
Известно, что на этом полигоне, расположенном в западной части КНДР, ранее проводились испытания жидкостных двигателей для снарядов большой дальности.
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