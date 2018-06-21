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В Киеве объявили о планах создать стратегическое оружие для сдерживания России
21 июня 2018, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]
Украина намерена создать стратегическое оружие для сдерживания Российской Федерации. Об этих планах в СМИ объявил Александр Турчинов, руководитель Совнацбеза соседнего государства.
Чиновник констатировал, что поставленную Киевом задачу по присоединению к НАТО в ближайшем будущем выполнить не удастся, поэтому стране следует рассчитывать только на свои силы. По словам Турчинова, процитированного «Русской весной», Украина должна обзавестись современным стратегическим оружием, которое способно остановить Москву. Детали программы по созданию данного оружия собеседник СМИ не раскрыл.
Ранее «Аргументы недели» писали о том, что украинские военные намерены разместить на границе с РФ американские системы ПВО. В Верховной Раде корреспонденту издания рассказали, что деньги на приобретение комплексов выделит администрация Соединенных Штатов.
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