Воюющая в Донбассе армия Украины нанесла новые удары по Горловке
21 июня 2018, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские военные нанесли новые удары по Горловке. Информацию об инциденте распространил в интернете Иван Приходько, глава администрации города, находящегося под контролем властей ДНР.
Мэр написал в своем Telegram-канале, что накануне вечером под огнем противника оказался поселок Чигари, расположенный на окраине Горловки. Одна из мин, выпущенных силовиками, ранила местного жителя. Медики диагностировали у мужчины многочисленные повреждения.
Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлены последствия минометной атаки украинской армии по пригороду Луганска. В Народной милиции ЛНР заявили, что целью обстрела было разрушение гражданской инфраструктуры, ополченцы обвинили военных в геноциде населения республики.
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