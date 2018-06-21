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Воюющая в Донбассе армия Украины нанесла новые удары по Горловке

21 июня 2018, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]

Воюющая в Донбассе армия Украины нанесла новые удары по Горловке
фото: globallookpress.com

Украинские военные нанесли новые удары по Горловке. Информацию об инциденте распространил в интернете Иван Приходько, глава администрации города, находящегося под контролем властей ДНР.

Выложены кадры последствий минометной атаки ВСУ по пригороду Луганска

Выложены кадры последствий минометной атаки ВСУ по пригороду Луганска

Мэр написал в своем Telegram-канале, что накануне вечером под огнем противника оказался поселок Чигари, расположенный на окраине Горловки. Одна из мин, выпущенных силовиками, ранила местного жителя. Медики диагностировали у мужчины многочисленные повреждения.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлены последствия минометной атаки украинской армии по пригороду Луганска. В Народной милиции ЛНР заявили, что целью обстрела было разрушение гражданской инфраструктуры, ополченцы обвинили военных в геноциде населения республики.

 

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