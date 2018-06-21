Воюющая в Донбассе армия Украины нанесла новые удары по Горловке

Украинские военные нанесли новые удары по Горловке. Информацию об инциденте распространил в интернете Иван Приходько, глава администрации города, находящегося под контролем властей ДНР.

Мэр написал в своем Telegram-канале, что накануне вечером под огнем противника оказался поселок Чигари, расположенный на окраине Горловки. Одна из мин, выпущенных силовиками, ранила местного жителя. Медики диагностировали у мужчины многочисленные повреждения.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлены последствия минометной атаки украинской армии по пригороду Луганска. В Народной милиции ЛНР заявили, что целью обстрела было разрушение гражданской инфраструктуры, ополченцы обвинили военных в геноциде населения республики.