Тимошенко объявила об участии в президентских выборах в 2019 году
20 июня 2018, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила о планах баллотироваться на пост президента Украины. Политик уверена, что сможет одержать победу на предстоящих выборах главы украинского государства.
"Сразу же после победы я проведу референдум по изменению формы правления в стране", - сообщила Тимошенко, отвечая на вопрос ТАСС в ходе видеоконференции в Facebook. Как она заявила, вероятно, Юлия станет последним президентом Украины, потом граждане смогут всенародно избирать канцлера. Как пояснила Тимошенко, "канцлер, в отличие от президента, всегда опирается на большинство в парламенте, и это дает силу, которая может эффективно и коллегиально принимать решения".
В апреле стало известно, что Юлия Тимошенко является лидером президентского рейтинга на Украине.
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