Выложены кадры последствий минометной атаки ВСУ по пригороду Луганска

Вооруженные силы Украины атаковали пригород Луганска. Подробности случившегося раскрыты в видео, распространенном Народной милицией ЛНР.

На выложенных в интернет кадрах можно увидеть последствия инцидента, произошедшего во вторник. Из ролика следует, что киевские силовики обстреляли садовое товарищество Зеленая Роща. Военные выпустили по нему несколько минометных мин.

Как пояснил спикер Народной милиции Андрей Марочко, целью противника было разрушение объектов инфраструктуры, в частности, расположенной на территории товарищества трансформаторной подстанции. Марочко отметил, что в данном районе нет ополченцев ЛНР, обстрел, осуществленный ВСУ, он назвал явным фактом геноцида народа Донбасса.

Ранее в среду было опубликовано видео, на котором запечатлены сборы пулеметчиков Донецкой народной республики.