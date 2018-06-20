Озвучены опасные последствия вступления Украины в НАТО

Киев должен отказаться от провозглашенного им ранее курса на присоединение к НАТО, поскольку вступление в Североатлантический альянс грозит опасными последствиями. Такую точку зрения высказал Владимир Семиноженко, в прошлом занимавший пост заместителя главы правительства Украины.

Бывший чиновник, процитированный «Русской весной», отметил, что в случае проведения референдума по вопросу членства в блоке произойдет раскол страны, так как западные и восточные ее регионы проголосуют диаметрально противоположным образом. Кроме того, по мнению Семиноженко, присоединение к альянсу негативным образом отразится на национальной безопасности Украины. Попав в блок, республика окажется в состоянии противостояния с другими военными организациями.

Ранее в среду СМИ процитировали генсека НАТО Йенса Столтенберга, который выразил обеспокоенность текущей ситуацией в мире.