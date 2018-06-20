Австрия выдала России обвиняемого в организации десятков убийств

Лидер крупной организованной преступной группировки Аслан Гагиев, обвиняемый в организации десятков заказных убийств, экстрадирован сегодня из Австрии в Россию в сопровождении спецконвоя.

«Сегодня в сопровождении представителей Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России из Вены в Москву экстрадирован Аслан Гагиев. Фигурант обвиняется в причастности к десяткам заказных убийств, в том числе руководителей правоохранительных органов, крупных чиновников и известных бизнесменов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме организации заказных убийств, Аслан Гагиев обвиняется в организации преступного сообщества и устойчивой вооруженной группы. Часть его сообщников были задержаны ранее. Их приговорили к длительным срокам тюремного заключения. Аслану Гагиеву удалось скрыться. Он был объявлен в международный розыск в октябре 2014 года. В январе 2015 года его задержали в Австрии.

Передача Аслана Гагиева представителям российских правоохранительных органов состоялась в аэропорту Вены. Он будет доставлен в Россию в сопровождении спецконвоя, сообщает пресс-служба МВД РФ.