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Пулеметчики ДНР показали на видео свое вооружение и боевую технику

20 июня 2018, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Пулеметчики ДНР показали на видео свое вооружение и боевую технику
фото: globallookpress.com

В Донецкой народной республике некоторое время назад прошли сборы пулеметчиков. Занятия военнослужащих сняли на видео сотрудники пресс-службы армии ДНР, смонтированной ими ролик выложен в интернете.

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Ранее в среду сообщалось о распространении паники среди украинских военных, задействованных в силовой операции Киева на востоке страны. Согласно данным разведки ополченцев, причиной появления этих настроений стали слухи о будущем выводе войск из Донбасса.

 

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