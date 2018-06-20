Пулеметчики ДНР показали на видео свое вооружение и боевую технику

В Донецкой народной республике некоторое время назад прошли сборы пулеметчиков. Занятия военнослужащих сняли на видео сотрудники пресс-службы армии ДНР, смонтированной ими ролик выложен в интернете.

Как сообщил закадровый голос, во время сборов ополченцы повысили свои навыки владения пулеметом Калашникова в различных тактических ситуациях. На опубликованных кадрах можно увидеть вооружение солдат ДНР и боевую технику, имеющуюся в их распоряжении.

Ранее в среду сообщалось о распространении паники среди украинских военных, задействованных в силовой операции Киева на востоке страны. Согласно данным разведки ополченцев, причиной появления этих настроений стали слухи о будущем выводе войск из Донбасса.