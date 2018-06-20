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Пулеметчики ДНР показали на видео свое вооружение и боевую технику
20 июня 2018, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]
В Донецкой народной республике некоторое время назад прошли сборы пулеметчиков. Занятия военнослужащих сняли на видео сотрудники пресс-службы армии ДНР, смонтированной ими ролик выложен в интернете.
Как сообщил закадровый голос, во время сборов ополченцы повысили свои навыки владения пулеметом Калашникова в различных тактических ситуациях. На опубликованных кадрах можно увидеть вооружение солдат ДНР и боевую технику, имеющуюся в их распоряжении.
Ранее в среду сообщалось о распространении паники среди украинских военных, задействованных в силовой операции Киева на востоке страны. Согласно данным разведки ополченцев, причиной появления этих настроений стали слухи о будущем выводе войск из Донбасса.
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