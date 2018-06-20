Танец украинских пограничниц в бикини и погонах обсуждают в сети

В сетях обсуждают видеозапись девушек в погонах и нижнем белье - украинских пограничниц. Полуголые сотрудницы погранслужбы Украины "зажгли" под музыку корейского исполнителя Psy "Gentleman".

На Украине ролик вызвал большой резонанс. Местные СМИ пишут, что танцующие в нижнем белье с погонами девушки родом из поселка Оршанец Черкасской области и могли служить в Великих Мостах Львовской области. На своей странице в Facebook видео опубликовал известный телеведущий Руслан Коцаба.

Девушки под музыку энергично двигают бедрами. Она из "артисток"-пограничниц танцует с беретом и погонами на лифчике и размахивает дубинкой. Ролик разместило и Facebook-сообщество "Підслухано в Великих Мостах". "Новое лицо границы, пограничницы после торжеств вошли в раж", - подписало издание танец.