Танец украинских пограничниц в бикини и погонах обсуждают в сети
20 июня 2018, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]
В сетях обсуждают видеозапись девушек в погонах и нижнем белье - украинских пограничниц. Полуголые сотрудницы погранслужбы Украины "зажгли" под музыку корейского исполнителя Psy "Gentleman".
На Украине ролик вызвал большой резонанс. Местные СМИ пишут, что танцующие в нижнем белье с погонами девушки родом из поселка Оршанец Черкасской области и могли служить в Великих Мостах Львовской области. На своей странице в Facebook видео опубликовал известный телеведущий Руслан Коцаба.
Девушки под музыку энергично двигают бедрами. Она из "артисток"-пограничниц танцует с беретом и погонами на лифчике и размахивает дубинкой. Ролик разместило и Facebook-сообщество "Підслухано в Великих Мостах". "Новое лицо границы, пограничницы после торжеств вошли в раж", - подписало издание танец.
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