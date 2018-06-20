ВСУ впали в панику из-за появления данных о возможном выводе армии из Донбасса

В командовании Вооруженных сил Украины начали обсуждать вывод войск из зоны конфликта в Донбассе. Соответствующая информация оказалась в распоряжении разведки Донецкой народной республики.

Согласно этим данным, в Киеве приступили к рассмотрению вопроса о прекращении силовой операции после недавних переговоров с представителями Франции и Германии, в ходе которых европейцы потребовали от Украины выполнения минских соглашений.

Как пишет канал «Россиянин в Донбассе» в «Яндекс. Дзен», слухи о грядущем уходе войск в настоящее время распространяет украинский генерал Валерий Залужный. Появление данных сведений привело к панике среди бойцов, утверждает автор канала. По его информации, смятение, в частности, охватило военнослужащих 30-й бригады ВСУ.

Ранее в среду сообщалось об ультиматуме, который киевским силовикам предъявили ополченцы ДНР.