ВСУ впали в панику из-за появления данных о возможном выводе армии из Донбасса
20 июня 2018, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]
В командовании Вооруженных сил Украины начали обсуждать вывод войск из зоны конфликта в Донбассе. Соответствующая информация оказалась в распоряжении разведки Донецкой народной республики.
Согласно этим данным, в Киеве приступили к рассмотрению вопроса о прекращении силовой операции после недавних переговоров с представителями Франции и Германии, в ходе которых европейцы потребовали от Украины выполнения минских соглашений.
Как пишет канал «Россиянин в Донбассе» в «Яндекс. Дзен», слухи о грядущем уходе войск в настоящее время распространяет украинский генерал Валерий Залужный. Появление данных сведений привело к панике среди бойцов, утверждает автор канала. По его информации, смятение, в частности, охватило военнослужащих 30-й бригады ВСУ.
Ранее в среду сообщалось об ультиматуме, который киевским силовикам предъявили ополченцы ДНР.
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