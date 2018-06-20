Порошенко подписал закон о повышении мотивации граждан к службе в ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, призванный повысить мотивацию граждан к службе в Вооруженных силах Украины. В документе предусматривается целый ряд мер для этого.

В частности, возраст приема граждан в высшие военные учебные заведения повышен с 23 до 30 лет. Таким образом, большее количество ветеранов боевых действий смогут поступить в украинские военные вузы и получить звания сержантов и офицеров.

Возраст военнообязанных женщин повышен до 60 лет. По замыслу украинских властей, эта мера обеспечит гендерное равенство в рядах ВСУ и повысит мобилизационный ресурс Украины.

Кроме того, военнослужащие, которые признаны негодными к несению службы по состоянию здоровья, смогут продолжить службу в армии. «Боевой опыт, морально-деловые качества и мотивация к военной службе таких военнослужащих, несмотря на их физическое состояние, могут быть реализованы на воинских должностях, не требующих физических нагрузок», - так обосновано это положение нового закона.

Согласно новому закону, изменились также правила заключения контрактов на прохождение военной службы, сообщает RT.