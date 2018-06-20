Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью, что текущий момент является самым опасным в международных отношениях с Россией со времен окончания холодной войны.

«Сейчас мир гораздо более непредсказуем. Это требует от нас возможности реагировать на угрозы, исходящие из разных направлений одновременно. В глобальном масштабе это самый опасный момент, по крайней мере со времен окончания холодной войны», - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО указал также на внутренние разногласия по различным вопросам среди членов альянса. «Сегодня мы видим разногласия в отношении торговли, изменения климата, иранского соглашения. Среди членов НАТО и в прошлом были разные видения по ряду вопросов, но каждый раз мы были в состоянии договориться. В итоге альянс выполняет главное обязательство: оборона», - подчеркнул он.

«Россия знает, что мы никогда не допустим ничего подобного с членом НАТО, что произошло в Крыму. В то же время мы даем понять, что не хотим новой холодной войны или гонки вооружений. Россия – это наш сосед. Поэтому мы продолжим стараться улучшить отношения», - приводит слова Йенса Столтенберга ТАСС.