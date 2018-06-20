Ляшко пообещал украинцам зарплату 30 тысяч гривен

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко заявил в телеэфире, что соотечественники должны вернуться домой, где будут получать достойную заработную плату – минимум 30 000 гривен.

Ляшко выступил с заявлением о необходимости радикального изменения экономической политики и возобновления высокотехнологичных отраслей на Украине. По его словам, это вернет обратно домой сотни тысяч украинцев, которые в настоящее время уехали на заработки за рубеж, и позволит обеспечить их достойной заработной платой.

«Достойная заработная плата позволит радостно возвращаться домой в семью. Чтобы не 3 000 гривен приносил, а как минимум 30 000, если высококвалифицированный специалист», - заявил Олег Ляшко.

Коснулся он и зарплат медицинских работников. «Разве это зарплата? Курам на смех. Потом удивляемся, почему 70 000 медиков выехали в Польшу. Поэтому минимальная зарплата для медика должна быть 15 000 гривен», - приводит заявление Ляшко РИА Новости.