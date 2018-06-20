Пентагон получил разрешение на тайное нападение на Россию

Военным Соединенных Штатов дали добро на тайное нападение на Российскую Федерацию. Такую точку зрения высказали эксперты, ставшие собеседниками отечественных интернет-СМИ.

Издание «Взгляд» опубликовало материал, посвященный изменениям, внесенным в стратегию киберкомандования США. Данные поправки предполагают нанесение превентивных киберударов по странам, которые, по мнению американцев, вынашивают в отношении них агрессивные планы.

В статье говорится, что Пентагон получил юридическое обоснование для тайного нападения в том числе на объекты, связанные с ядерным оружием РФ. Эксперт Наталья Касперская в разговоре с журналистами назвала корректировку стратегии прямой угрозой для Москвы.

Ранее сообщалось, что американские СМИ предупредили об опасности «чудовищной конфронтации» между Россией и блоком НАТО.