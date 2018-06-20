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Пентагон получил разрешение на тайное нападение на Россию
20 июня 2018, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]
Военным Соединенных Штатов дали добро на тайное нападение на Российскую Федерацию. Такую точку зрения высказали эксперты, ставшие собеседниками отечественных интернет-СМИ.
Издание «Взгляд» опубликовало материал, посвященный изменениям, внесенным в стратегию киберкомандования США. Данные поправки предполагают нанесение превентивных киберударов по странам, которые, по мнению американцев, вынашивают в отношении них агрессивные планы.
В статье говорится, что Пентагон получил юридическое обоснование для тайного нападения в том числе на объекты, связанные с ядерным оружием РФ. Эксперт Наталья Касперская в разговоре с журналистами назвала корректировку стратегии прямой угрозой для Москвы.
Ранее сообщалось, что американские СМИ предупредили об опасности «чудовищной конфронтации» между Россией и блоком НАТО.
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