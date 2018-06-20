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Стали известны детали ультиматума ополченцев ДНР украинским военным
20 июня 2018, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]
Ополченцы Донецкой народной республики выдвинули ультиматум противостоящим им Вооруженным силам Украины. Соответствующая информация некоторое время назад была опубликована российскими интернет-СМИ.
Согласно данным, оказавшимся в распоряжении издания «Украина.ру», армия самопровозглашенного государства объявила о том, что вернет бойцов и технику в район села Петровского, если противник не ликвидирует свои позиции, расположенные в населенном пункте. Данные действия киевским силовикам предписывают осуществить соглашения, ранее заключенные сторонами конфликта.
Накануне сообщалось, что в ВСУ похвастались успешной боевой вылазкой, в ходе которой, по версии штаба операции в Донбассе, была уничтожена бронемашина и грузовик ополченцев.
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