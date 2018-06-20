Премьер Израиля Нетаньяху приветствовал решение США о выходе из СПЧ ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньху приветствовал решение американских властей о выходе США из Совета по правам человека (СПЧ) Организации Объединенных Наций (ООН) и поблагодарил Дональда Трампа и за смелость, - сообщает kp.ru. Никки Хейли объявила: США выходят из Совета ООН по правам человека

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявила о выходе США из СПЧ и подчеркнула, что выход из организации не является отступлением от обязательств США в области прав человека.

14 июня Генассамблея ООН осудила применение Израилем в отношении палестинцев "чрезмерной, несоразмерной и неизбирательной" силы, приняв соответствующую резолюцию большинством голосов. Против документа выступали США, Израиль и еще шесть государств.

Нетаньяху заявил после выхода США из СПЧ: "Израиль выражает благодарность президенту Трампу, госсекретарю Помпео и постпреду Хейли за смелое решение, принятое в связи с лицемерием и ложью в так называемом Совете по правам человека ООН".

После заявления Хейли о выходе США из СПЧ, последовали комментарии западных и российских политиков.

Великобритания и Евросоюз заявили о сожалении в связи с решением США.

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что Великобритания хочет проведение реформы Совета по правам человека, но Лондон полог решимости работать над укреплением Совета изнутри.