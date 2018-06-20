В Индии мыши сгрызли купюры в банкомате на миллион рублей

Мыши сгрызли запас банкнот в одном из банкоматов в индийском городе Тинсукия на востоке штата Ассам. Сумма съеденного составила более миллиона рублей. Полиция начала расследование этого дела.

19 мая служащие охранной компании загрузили в этот банкомат банкноту на сумму в три миллиона рупий крупными купюрами в 500 и 2000 рупий. Но уже на следующий день банкомат перестал работать.

Однако выяснить причину поломки банкомата обслуживающий его персонал собрался лишь 11 июня. Вскрыв банкомат, сотрудники обнаружили ворох изгрызенных купюр и целое семейство мышей.

За три недели с момента поломки банкомата мышиное семейство успело сгрызть 1,23 миллиона рупий (более 1,1 миллиона рублей). Часть купюр все же удалось спасти. Расследованием дела занялась индийская полиция, а компании, обслуживающей банкомат, грозит наказание за безалаберность, сообщает «Свободная пресса».