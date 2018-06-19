Меган Маркл впервые в жизни побывала на королевских скачках

В Великобритании начались скачки Royal Ascot, которые ежегодно посещают почти все члены королевской семьи. На протяжение десятилетий скачки остаются любимым спортом Ее Величества. Принц Гарри и Меган Маркл посетили свадьбу племянницы принцессы Дианы

Меган Маркл в компании принца Гарри дебютировала на скачках Royal Ascot. Пара выехала с праздничного обеда с королевой в карете вместе со своим дядей принцем Эдвардом и его женой Софией, герцогиней Уэссекской. Меган была в белом платье от бренда Givenchy и шляпке от любимого королевского дизайнера Филлипа Триси. Королева же появилась в канареечно-желтом ансамбле. По традиции запряженные коляски входят в ипподром через золотые ворота, прежде чем они поприветствуют перед трибунами тысячи зрителей.

Публикация от Meghan Markle & Prince Harry (@meghanharrydaily)19 Июн 2018 в 8:03 PDT