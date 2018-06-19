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Меган Маркл впервые в жизни побывала на королевских скачках
19 июня 2018, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]
В Великобритании начались скачки Royal Ascot, которые ежегодно посещают почти все члены королевской семьи. На протяжение десятилетий скачки остаются любимым спортом Ее Величества.
Меган Маркл в компании принца Гарри дебютировала на скачках Royal Ascot. Пара выехала с праздничного обеда с королевой в карете вместе со своим дядей принцем Эдвардом и его женой Софией, герцогиней Уэссекской. Меган была в белом платье от бренда Givenchy и шляпке от любимого королевского дизайнера Филлипа Триси. Королева же появилась в канареечно-желтом ансамбле. По традиции запряженные коляски входят в ипподром через золотые ворота, прежде чем они поприветствуют перед трибунами тысячи зрителей.
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