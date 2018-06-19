В Парагвае мужчина случайно пришел на церемонию своих похорон
19 июня 2018, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]
В Парагвае в поселке Санта Тереза в департаменте Амамбай несколько дней назад пропал 20-летний молодой человек. Полиция обнаружила останки сожженного тела и родные пропавшего подумали, что это может быть он.
Семье передали останки якобы их сына для последующей организации похорон. Но в день траурной церемонии, когда родственники уже прощались с пропавшим мужчиной, “покойник” внезапно появился дома. Родные были в шоке, пишет Mirror.
Где он отсутствовал и кого в конечном итоге хоронили - не сообщается.
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