В Парагвае мужчина случайно пришел на церемонию своих похорон

В Парагвае в поселке Санта Тереза в департаменте Амамбай несколько дней назад пропал 20-летний молодой человек. Полиция обнаружила останки сожженного тела и родные пропавшего подумали, что это может быть он.

Семье передали останки якобы их сына для последующей организации похорон. Но в день траурной церемонии, когда родственники уже прощались с пропавшим мужчиной, “покойник” внезапно появился дома. Родные были в шоке, пишет Mirror.

Где он отсутствовал и кого в конечном итоге хоронили - не сообщается.