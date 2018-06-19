Ким Чен Ын оценил переговоры с Дональдом Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын днем во вторник высказался о своих недавних переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Саммит двух политиков состоялся 12 июня на территории Сингапура.

Согласно последней информации, Ким Чен Ын убежден, что в рамках переговоров с главой Соединенных Штатов Америки были достигнуты позитивные результаты, передает РИА "Новости".

Ранее Дональд Трамп утверждал, что остался очень доволен своей встречей с лидером КНДР. Более того, впоследствии он сообщил журналистам о своем намерении пригласить коллегу из Северной Кореи в Белый дом, а также о готовности открыть новую страницу в отношениях с руководством страны.