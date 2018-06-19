Макрон поставил на место подростка, проявившего фамильярность

Французский лидер Эммануэль Макрон поставил на место подростка, который проявил по отношению к нему фамильярность. Президент Франции призвал мальчика к корректному поведению на официальном мероприятии.

Накануне в стране состоялась церемония по случаю годовщины призыва, который был произнесен Шарлем де Голлем 18 июня 1940 года. Как сообщает издание Liberation, Макрон впоследствии решил обменяться рукопожатиями с гражданами, однако в этот момент один из подростков крикнул: "Как дела, Ману?".

Лидер Франции ответил, что школьник может "валять дурака", но в день, когда в стране исполняют национальный гимн и "Песню партизан", он обязан обращаться к главе государства "господин президент".