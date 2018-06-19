Полномасштабные боевые действия в Донбассе возобновятся после завершения мирового футбольного первенства. С таким заявлением выступил в СМИ Георгий Тука, представитель правительства Украины.

Киевский чиновник отметил, что обострение ситуации в зоне конфликта якобы будет связано с действиями России, у которой с окончанием ЧМ-2018 «развяжутся руки». Согласно прогнозу Туки, процитированного агентством «Новороссия», война в Донбассе начнется вновь в августе-сентябре. Собеседник СМИ подчеркнул, что в этот момент Украина войдет в период политической нестабильности. Его наступление связано с началом избирательной кампании.

Власти соседнего государства неоднократно обвиняли Россию в прямой военной помощи вооруженным формированиям Донецкой и Луганской народных республик. В Москве данные утверждения опровергают как бездоказательные.