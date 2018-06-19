В Японии увеличилось количество жертв землетрясения
19 июня 2018, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]
Ранее сообщалось, что в результате вчерашнего землетрясения погибли три человека, а пострадали не менее 349 граждан. Отмечается, что магнитуда подземных толчков составляла 6,1 балла по шкале Рихтера, а их очаг залегал на глубине 13 километров.
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