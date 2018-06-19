В Японии увеличилось количество жертв землетрясения

Днем во вторник стало известно об увеличении количества жертв землетрясения в Японии. Согласно последней информации местных СМИ, к настоящему моменту в результате случившегося скончались 5 человек.

К настоящему моменту власти Японии подтвердили гибель 66-летнего мужчины в Такацуки, расположенном в префектуре Осака. Информации еще об одном погибшем пока не поступало, передает RT