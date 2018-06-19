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СМИ рассказали о планах Украины наладить поставки оружия исламским террористам
19 июня 2018, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские компании планируют зарабатывать деньги на продаже оружия исламистским военизированным группировкам. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах российской прессы.
«Русская весна» пишет, что Совнацбез Украины намерен снять ограничения на зарубежные поставки для негосударственных организаций, занимающихся выпуском вооружений. Для издания очевидно, что частные компании смогут наладить нелегальные поставки своей продукции экстремистским группировкам. По мнению авторов сайта, киевские власти посвящены в планы бизнеса и рассчитывают, что их реализация поможет в наполнении госбюджета.
В заметке, опубликованной изданием, отмечается, что Украина имеет опыт взаимодействия с террористами. Согласно данным правозащитников из Amnesty International, обнародованным в 2015 году, оружие из бывшей советской республики использовалось боевиками для убийства мирных жителей в Южном Судане.
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