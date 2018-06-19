Эксперт высказался о рекордном рейтинге популярности Трампа

Российский политический аналитик Станислав Бышок высказался о причинах рекордного рейтинга одобрения деятельности президента США Дональда Трампа. Эти показатели были зафиксированы специалистами ранее.

Дональд Трамп, по словам эксперта, считает себя уникальным политиком, хотя подобные колебания общественного мнения довольно часто преследуют американских президентов. В беседе с RT Бышок подчеркнул, что нынешние показатели никак не связаны с какими-либо реальными достижениями главы США. По его мнению, за год-два человек, имеющий не слишком много возможностей, не сумел бы настолько изменить сознание граждан страны.

Станислав Бышок полагает, что подобную ситуацию можно назвать "американскими горками", поскольку сторонники Трампа считают, что политик делает Америку великой, а противники убеждены, что это следствие работы пиар-специалистов.