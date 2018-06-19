//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//В мире 13+

Эксперт высказался о рекордном рейтинге популярности Трампа

19 июня 2018, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт высказался о рекордном рейтинге популярности Трампа
фото: globallookpress.com
Российский политический аналитик Станислав Бышок высказался о причинах рекордного рейтинга одобрения деятельности президента США Дональда Трампа. Эти показатели были зафиксированы специалистами ранее.
 
Трамп поручил немедленно создать ВКС США

Трамп поручил немедленно создать ВКС США

 
Дональд Трамп, по словам эксперта, считает себя уникальным политиком, хотя подобные колебания общественного мнения довольно часто преследуют американских президентов. В беседе с RT Бышок подчеркнул, что нынешние показатели никак не связаны с какими-либо реальными достижениями главы США. По его мнению, за год-два человек, имеющий не слишком много возможностей, не сумел бы настолько изменить сознание граждан страны.
 
Станислав Бышок полагает, что подобную ситуацию можно назвать "американскими горками", поскольку сторонники Трампа считают, что политик делает Америку великой, а противники убеждены, что это следствие работы пиар-специалистов.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕТ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Первый президент Украины назвал возможное решение конфликта в Донбассе

Первый президент Украины назвал возможное решение конфликта в Донбассе

В понедельник, 18 июня, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал возможный способ решения ситуации, сложившейся в Донбассе. Политик считает, что конфликт должен быть разрешен мирным путем.

//В мире

В МИД рассказали, что Запад обманул Россию

В МИД рассказали, что Запад обманул Россию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, как Запад обманул РФ. Это произошло после завершения холодной войны, когда наша страна полностью "открылась".

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

СМИ утверждают, что Ким Чен Ын прибыл в Пекин

СМИ утверждают, что Ким Чен Ын прибыл в Пекин

Рано утром во вторник, 19 июня, в СМИ появилась информация о прибытии северокорейского лидера Ким Чен Ына в Пекин. Самолет из КНДР якобы уже приземлился в одном из аэропортов китайской столицы.

//В мире

Санкции подрывают авторитет ЕС, заявили в Крыму

Санкции подрывают авторитет ЕС, заявили в Крыму

Глава республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал продление санкций Евросоюза по Крыму и Севастополю, назвав их признаком лицемерия лидеров, подрывающим международный авторитет ЕС.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

Киевский чиновник объявил дату возобновления полномасштабной войны в Донбассе

Киевский чиновник объявил дату возобновления полномасштабной войны в Донбассе

Полномасштабные боевые действия в Донбассе возобновятся после завершения мирового футбольного первенства. С таким заявлением выступил в СМИ Георгий Тука, представитель правительства Украины.

//Происшествия

Источник: студентку МАИ на экзамене избила преподавательница

Источник: студентку МАИ на экзамене избила преподавательница

Сегодня осведомленный источник сообщил о резонансном происшествии в Московском авиационном институте. Одну из лучших студенток высшего учебного заведения прямо на экзамене избила преподавательница.

//Шоу-бизнес

В США в свой день рождения скончался всемирно известный рэпер

В США в свой день рождения скончался всемирно известный рэпер

Всемирно известный рэпер на днях был подвергнут нападению в США. 20-летнего музыканта экстренно доставили в медицинское учреждение с огнестрельным ранением, однако врачи не смогли спасти его.

//Спорт

Актер Михаил Боярский сделал прогноз на матч Россия — Египет

Актер Михаил Боярский сделал прогноз на матч Россия — Египет

Знаменитый актер Михаил Боярский утром во вторник, 19 июня, сделал прогноз на матч сборных России и Египта. Игра состоится уже сегодня в 21.00 на стадионе "Санкт-Петербург" в Северной столице.

//Общество

«Единая Россия» поддержала АМОМ по муниципальному фильтру

«Единая Россия» поддержала АМОМ по муниципальному фильтру

Московское отделение «Единой России» поддержало предложение Совета муниципальных образований Москвы оказать помощь претендентам на пост мэра столицы в получении подписей для прохождения муниципального фильтра.

//Общество

Футбольные фанаты из Бразилии в перерывах между матчами посетили Крым

Футбольные фанаты из Бразилии в перерывах между матчами посетили Крым

Любители футбола из Бразилии в перерывах между матчами своей сборной на Чемпионате мира по футболу посетили крымскую столицу.

//Новости партнеров

//Происшествия

Житель Москвы явился в суд с пистолетом

Житель Москвы явился в суд с пистолетом

Утром во вторник, 19 июня, житель Москвы явился в Нагатинский суд столицы с пневматическим пистолетом. Согласно последней информации, мужчина являлся истцом по одному из административных дел.

//Общество

Волонтеры штаба Собянина определили дизайн своей формы

Волонтеры штаба Собянина определили дизайн своей формы

Уже в ближайшие дни волонтеры избирательного штаба Сергея Собянина получат форму, дизайн которой выбрали сами. Это белая футболка с черными надписями «Возможности огромные», «Крутые инновации», «Драйв мегаполиса» и другими не менее цепляющими.

//Происшествия

В Бурятии 11 человек отравились в кафе

В Бурятии 11 человек отравились в кафе

В Улан-Удэ одиннадцать человек попали в больницу после отравления в кафе. Соответствующую информацию во вторник предоставил главврач территориального центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин.

//Шоу-бизнес

Новый снимок Леры Кудрявцевой заставил фанатов сомневаться в ее беременности

Новый снимок Леры Кудрявцевой заставил фанатов сомневаться в ее беременности

Новая фотография телеведущей Леры Кудрявцевой вновь заставила поклонников сомневаться в ее беременности. Согласно некоторым данным, звезда должна второй раз стать матерью уже в августе текущего года.

//В мире

Макрон поставил на место подростка, проявившего фамильярность

Макрон поставил на место подростка, проявившего фамильярность

Французский лидер Эммануэль Макрон поставил на место подростка, который проявил по отношению к нему фамильярность. Президент Франции призвал мальчика к корректному поведению на официальной церемонии.

//Общество

Братьев Магомедовых отстраняют от «новой нефти»

Братьев Магомедовых отстраняют от «новой нефти»

Источники в правительстве России сообщают о серьезных изменениях, связанных с Объединенной зерновой компанией. Гендиректор ОЗК, генерал-полковник полиции Михаил Кийко, назначенный в апреле 2017 года, получил поручение, означающее, что он пользуется полным доверием в «Белом доме».

//В мире

В ГД сравнили Леонида Кравчука с мошенником-экстрасенсом

В ГД сравнили Леонида Кравчука с мошенником-экстрасенсом

Во вторник, 19 июня, в Госдуме прокомментировали слова бывшего президента Украины Леонида Кравчука о скором возвращении Крыма. Своим мнением поделился депутат ГД от республики Руслан Бальбек.

//Общество

Повышения пенсионного возраста не будет?

Повышения пенсионного возраста не будет?

Как рассказал "Аргументам недели" источник в Госдуме, "принято решение не поддерживать внесенный правительством законопроект о пенсионной реформе, в том числе о повышении возраста выхода на заслуженный отдых".

//Новости СМИ2

//Происшествия

Колумбийская болельщица украла у москвича деньги и билеты на прошедший матч ЧМ

Колумбийская болельщица украла у москвича деньги и билеты на прошедший матч ЧМ

Жительница Колумбии, которая приехала в Москву на чемпионат мира по футболу 2018 года, похитила у жителя российской столицы деньги и билет на прошедший матч между командами Мексики и Германии.

//Шоу-бизнес

Ноги Аллы Пугачевой, облаченной в молодежный наряд, поразили поклонников

Ноги Аллы Пугачевой, облаченной в молодежный наряд, поразили поклонников

Известная российская артистка Алла Пугачева снова поразила своих поклонников изменившимся внешним видом. Примадонна опубликовала на своей страничке новый снимок в стильном молодежном наряде.

//В мире

В Японии увеличилось количество жертв землетрясения

В Японии увеличилось количество жертв землетрясения

Днем во вторник стало известно об увеличении количества жертв землетрясения в Японии. Согласно последней информации местных СМИ, к настоящему моменту в результате случившегося скончались 5 человек.

//В мире

СМИ рассказали о планах Украины наладить поставки оружия исламским террористам

СМИ рассказали о планах Украины наладить поставки оружия исламским террористам

Украинские компании планируют зарабатывать деньги на продаже оружия исламистским военизированным группировкам. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах российской прессы.

//Общество

Закон что дышло

Закон что дышло

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации (ВККС) - орган судейского сообщества, рассматривающий вопросы отбора кандидатов на судейские должности, приостановления или прекращения полномочий судей и присвоения им государственных наград и званий.

//В мире

Эксперт высказался о рекордном рейтинге популярности Трампа

Эксперт высказался о рекордном рейтинге популярности Трампа

Российский политический аналитик Станислав Бышок высказался о причинах рекордного рейтинга одобрения деятельности президента США Дональда Трампа. Эти показатели были зафиксированы специалистами ранее.

//Новости Redtram

//Общество

В Приморье на свет появилась девочка весом почти шесть килограммов

В Приморье на свет появилась девочка весом почти шесть килограммов

В Приморье на свет появилась девочка, физические показатели которой поразили медиков. Согласно последней информации, вес ребенка при рождении достигал 5,5 килограмма, а рост – 61 сантиметра.

//В мире

Законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда внесен в Верховную раду

Законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда внесен в Верховную раду

Украинский лидер Петр Порошенко внес законопроект "О создании Высшего антикоррупционного суда" в Верховную раду. Данную информацию во вторник, 19 июня, предоставили в пресс-службе президента Украины.

//Спорт

Курьезы на ЧМ-2018: прорыв трубы и ошибка городом

Курьезы на ЧМ-2018: прорыв трубы и ошибка городом

После состоявшегося накануне матча чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Туниса на «Волгоград Арене», принявшей игру, прорвало трубу в потолке. Инцидент произошел в смешанной зоне.

//В мире

В США убили еще одного известного рэп-исполнителя

В США убили еще одного известного рэп-исполнителя

Утром во вторник, 19 июня, стало известно, что в американском Питтсбурге погиб еще один знаменитый рэп-исполнитель. Речь идет о музыканте Трейвоне Смарте, который выступал под псевдонимом Jimmy Wopo.

//Спорт

Польские СМИ запугивают своих игроков и болельщиков Россией

Польские СМИ запугивают своих игроков и болельщиков Россией

Накануне Чемпионата мира польские СМИ нагнетали нездоровую атмосферу среди болельщиков и игроков, запугивая их всякими "российскими дикостями". Писать позитивные отклики на события в России – не в формате польских СМИ.

//В мире

Пушков высказался о возможном отказе России от Крыма: Кравчук размечтался

Пушков высказался о возможном отказе России от Крыма: Кравчук размечтался

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков во вторник, 19 июня, высказался о заявлении бывшего президента Украины Леонида Кравчука насчет возвращения Крыма.

//Общество

Рабочая группа МГИК принимает предложения по «дачному» голосованию через mos.ru

Рабочая группа МГИК принимает предложения по «дачному» голосованию через mos.ru

На официальном портале мэра и правительства Москвы начал работу сервис, предоставляющий жителям столицы возможность внести свои предложения по созданию избирательных участков за пределами города.

//Происшествия

В Новосибирске посетители парка аттракционов пять минут висели вниз головой

В Новосибирске посетители парка аттракционов пять минут висели вниз головой

В Новосибирске местные жители пять минут висели вниз головой на сломанном аттракционе. В городской службе эвакуации "АСТ-54" отметили, что в результате случившегося пострадали несколько человек.

//Наука

Ученые: некоторым людям опасно делать татуировки

Ученые: некоторым людям опасно делать татуировки

Ученые провели ряд исследований и выяснили, что некоторым людям нельзя делать татуировки. Согласно последней информации специалистов, рисунок на теле может вызвать хроническое воспаление мышц.

//Общество

В Крыму высказались насчет слов экс-президента Украины о возврате полуострова

В Крыму высказались насчет слов экс-президента Украины о возврате полуострова

Во вторник, 19 июня, зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель высказался насчет слов бывшего президента Украины Леонида Кравчука о возврате полуострова.

//Происшествия

Минувшей ночью во дворе на юге Москвы сгорели несколько автомобилей

Минувшей ночью во дворе на юге Москвы сгорели несколько автомобилей

В ночь на вторник, 19 июня, в одном из дворов на юге Москвы сгорели сразу несколько автомобилей. Согласно последней информации экстренных служб, происшествие случилось в Шипиловском проезде.

//В мире

Воюющие против ДНР украинские военные побросали свои позиции под Докучаевском

Воюющие против ДНР украинские военные побросали свои позиции под Докучаевском

Военнослужащие 93-й бригады ВСУ, дислоцированной в районе Докучаевска, контролируемого властями Донецкой народной республики, оставили часть своих позиций. Об этом сообщила пресс-служба армии ДНР.

//Шоу-бизнес

Певец Рома Жуков сообщил, почему бросил супругу с шестью детьми

Певец Рома Жуков сообщил, почему бросил супругу с шестью детьми

Известный российский артист, звезда 90-х Рома Жуков на днях рассказал, почему оставил супругу с шестью детьми. Певец утверждает, что у него были довольно веские причины для расставания с женой.

//В мире

На Украине объяснили, зачем Крым вошел в состав РФ

На Украине объяснили, зачем Крым вошел в состав РФ

Один из украинских блогеров решил объяснить, зачем Крым вошел в состав Российской Федерации. Речь идет об активисте по имени Андрей Полтава, который работает на администрацию украинского лидера.

//Общество

Cколько и из каких источников получают губернаторы

Cколько и из каких источников получают губернаторы

Занимать государственные посты становится выгоднее, чем рисковать своими деньгами, брать кредиты, нести убытки, платить налоги на ниве нестабильного бизнеса. В интернете провели исследование доходов российских губернаторов на основании их официальных деклараций.

//Общество

Пуск уничтожившей цель в Японском море реактивной ракеты РФ попал на видео

Пуск уничтожившей цель в Японском море реактивной ракеты РФ попал на видео

Российский военной флот провел масштабные учения в Японском море. В ходе занятий условного противника успешно поразила реактивная ракета «Москит». Пуск снаряда, выполненный ракетным катером, сняли СМИ.

//Происшествия

Самолет несколько часов кружил над Новосибирском из-за попавшей в стекло птицы

Самолет несколько часов кружил над Новосибирском из-за попавшей в стекло птицы

Самолет, летевший из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский кружил в воздухе несколько часов, вырабатывая топливо. Инцидент произошел из-за птицы, попавшей в лобовое стекло воздушного судна.

//Общество

Куда с Донбасса девались добровольцы-россияне

Куда с Донбасса девались добровольцы-россияне

Защитники местных украинцев от неофашизма теперь они уходят домой. Кто-то устал уже от бестолкового стояния на окопах, кого-то попросту выдавили местные. Специальный репортаж "Аргументов недели".

//В мире

Пол Маккартни пришел в восторг от "подарка" сборной Англии ко дню рождения

Пол Маккартни пришел в восторг от "подарка" сборной Англии ко дню рождения

Легендарный британский музыкант, бывший солист группы The Beatles Пол Маккартни поблагодарил сборную Англии по футболу за "прекрасный подарок" ко дню рождения. Накануне артисту исполнилось 76 лет.

//В мире

Глава МИД Украины поблагодарил Евросоюз за продление санкций против Крыма

Глава МИД Украины поблагодарил Евросоюз за продление санкций против Крыма

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин выразил Европейскому Союзу благодарность за продление санкций в отношении Крыма. О пролонгировании ограничений было объявлено накануне.

//Общество

Сегодня на Москву обрушится гроза

Сегодня на Москву обрушится гроза

Синоптики Гидрометцентра предупреждают, что во вторник, 19 июня, на Москву обрушится гроза. Метеорологи предполагают, что существенные осадки в столице будут зафиксированы к вечеру сегодняшнего дня.

//В мире

В Киеве сообщили о разгроме сил ЛНР в боях за опорные пункты ВСУ в Донбассе

В Киеве сообщили о разгроме сил ЛНР в боях за опорные пункты ВСУ в Донбассе

В Луганской области произошло боестолкновение между Вооруженными силами Украины и подразделениями ЛНР, закончившееся разгромом ополченцев. Соответствующую информацию обнародовал штаб силовой операции Киева.

//Спорт

Нападающий сборной Египта "пригрозил" российской команде перед матчем

Нападающий сборной Египта "пригрозил" российской команде перед матчем

Перед матчем Россия – Египет в рамках чемпионата мира по футболу нападающий египетской сборной "пригрозил" российским футболистам. Звезда команды Мохаммед Салах опубликовал в сети видеообращение.

//Общество

Куклы для взрослых будут романтичными, страстными и ... отказывающими

Куклы для взрослых будут романтичными, страстными и ... отказывающими

Роботы для взрослых могут копировать разное поведение. Создатели даже научили протопит отказывать в интимной близости, если она «посчитает» отношение к себе со стороны человека слишком неуважительным.

//В мире

Около 26 повторных толчков зафиксированы в Японии после мощного землетрясения

Около 26 повторных толчков зафиксированы в Японии после мощного землетрясения

За сутки после мощного землетрясения в Японии сейсмологи зафиксировали не менее 26 повторных подземных толчков. Подчеркивается, что все они являются довольно слабыми по сравнению с основным ударом.

//В мире

Бывший президент Украины убежден, что Россия отдаст Крым

Бывший президент Украины убежден, что Россия отдаст Крым

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что РФ может отдать Крым. По словам политика, когда-то российские власти уже "не смогли справиться" с полуостровом, поэтому передали его украинской стороне.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры