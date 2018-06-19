В США убили еще одного известного рэп-исполнителя

Утром во вторник, 19 июня, стало известно, что в американском Питтсбурге погиб еще один знаменитый рэп-исполнитель. Речь идет о музыканте Трейвоне Смарте, который выступал под псевдонимом Jimmy Wopo.

Согласно последним сообщениям, неизвестные обстреляли автомобиль 21-летнего Смарта, вследствие чего музыкант и еще один человек были экстренно госпитализированы. Как сообщает CBS Pittsburgh, врачи ничем не смогли помочь Трейвону – он скончался от полученных ранений.