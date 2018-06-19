Пушков высказался о возможном отказе России от Крыма: Кравчук размечтался

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков во вторник, 19 июня, высказался о заявлении бывшего президента Украины Леонида Кравчука насчет возвращения Крыма.

Сенатор считает, что украинский политик просто "размечтался". Пушков также подчеркнул, что это Украина должна была добровольно отказаться от полуострова еще в 1991 году. На своей страничке в социальной сети Twitter он также подчеркнул, что Крым никогда не являлся украинским, а попал в его состав исключительно из-за политического казуса.

Ранее Кравчук заявил, что в будущем РФ откажется от республики, поскольку данная территория требует весьма крупных вложений.