Один из украинских блогеров решил объяснить, зачем Крым вошел в состав Российской Федерации. Речь идет об активисте по имени Андрей Полтава, который работает на администрацию украинского лидера.

По словам блогера, следует считать, что Крым не вышел из состава Украины, а просто в настоящий момент находится на спецзадании, передает "Свободная пресса". Полтава полагает, что задачей полуострова является уничтожение российской экономики, а после успешного завершения данной "миссии" он снова станет украинским.

Интернет-активист подчеркнул, что рецепт является крайне простым: если нет России, то Крым не у кого будет забирать, сообщает ФАН.