Легендарный британский музыкант, бывший солист группы The Beatles Пол Маккартни поблагодарил сборную Англии по футболу за "прекрасный подарок" ко дню рождения. Накануне артисту исполнилось 76 лет.

Сэр Пол Маккартни выразил благодарность британским спортсменам за победу во вчерашнем матче. Как сообщает во вторник утром портал "Газета.Ru", певец и композитор пришел в восторг от такого "презента".

Напомним в минувший понедельник, 18 июня, сборная Англии выиграла матч с командой Туниса со счетом 2:1. Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейн осуществил дубль, а среди их противников отличился Фержани Сасси, забивший мяч с пенальти.