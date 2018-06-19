Глава МИД Украины поблагодарил Евросоюз за продление санкций против Крыма

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин выразил Европейскому Союзу благодарность за продление санкций в отношении Крыма. О пролонгировании ограничений было объявлено накануне.

Дипломат поблагодарил "друзей из ЕС" за подобное решение, однако подчеркнул, что этой меры недостаточно. Как сообщает сегодня kp.ru, ссылаясь на заявление министра, Европе следует как можно скорее приступить к "деоккупации" Крымского полуострова, а также активно расширять санкционные списки.

Климкин добавил, что необходимо указать в "черных списках" имена личностей, которые несут ответственность за нарушения прав человека на территории Крыма, а также за возведение моста через Керченский пролив.