В Киеве сообщили о разгроме сил ЛНР в боях за опорные пункты ВСУ в Донбассе
19 июня 2018, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]
На территории Луганской области произошло боестолкновение между Вооруженными силами Украины и подразделениями ЛНР, закончившееся разгромом ополченцев. Соответствующую информацию обнародовал штаб силовой операции Киева в Донбассе.
Из сообщения, оказавшегося в распоряжении «Русской весны», следует, что в прошлый четверг защитники народной республики атаковали опорные пункты ВСУ, расположенные в районе поселка Новотошковское. По данным штаба, в ходе боя нападавшие потеряли убитыми семь человек.
В Народной милиции ЛНР утверждают, что эти сведения не соответствуют действительности. По словам спикера силового ведомства Андрея Марочко, противник распространяет дезинформацию в целях дестабилизации ситуации в зоне конфликта.
Накануне власти ДНР заявили, что в Киеве не отказались от планов вторжения в Донбасс. Ополченцам стало известно о приказе президента Украины, предписывающем найти повод для нападения на республику.
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