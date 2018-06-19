В Киеве сообщили о разгроме сил ЛНР в боях за опорные пункты ВСУ в Донбассе

На территории Луганской области произошло боестолкновение между Вооруженными силами Украины и подразделениями ЛНР, закончившееся разгромом ополченцев. Соответствующую информацию обнародовал штаб силовой операции Киева в Донбассе.

Из сообщения, оказавшегося в распоряжении «Русской весны», следует, что в прошлый четверг защитники народной республики атаковали опорные пункты ВСУ, расположенные в районе поселка Новотошковское. По данным штаба, в ходе боя нападавшие потеряли убитыми семь человек.

В Народной милиции ЛНР утверждают, что эти сведения не соответствуют действительности. По словам спикера силового ведомства Андрея Марочко, противник распространяет дезинформацию в целях дестабилизации ситуации в зоне конфликта.

Накануне власти ДНР заявили, что в Киеве не отказались от планов вторжения в Донбасс. Ополченцам стало известно о приказе президента Украины, предписывающем найти повод для нападения на республику.