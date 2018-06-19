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Около 26 повторных толчков зафиксированы в Японии после мощного землетрясения

19 июня 2018, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]

Около 26 повторных толчков зафиксированы в Японии после мощного землетрясения
фото: globallookpress.com

За сутки после мощного землетрясения в Японии сейсмологи зафиксировали не менее 26 повторных подземных толчков. Подчеркивается, что все они являются довольно слабыми по сравнению с основным ударом.

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Напомним, что магнитуда землетрясение, которое произошло в минувший понедельник, составляла 6,1 балла по шкале Рихтера. Погибли три человека, а пострадали несколько сотен.

Как сообщает "Свободная пресса", повторные толчки могут также являться очень опасными, поскольку они зафиксированы на тех же территориях, которые подверглись первому удару. Не исключено, что здания в этих районах могут разрушиться даже от минимального воздействия. Японские власти призывают граждан пока не возвращаться в дома, находящиеся в зоне риска.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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