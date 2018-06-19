Бывший президент Украины убежден, что Россия отдаст Крым

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что РФ может отдать Крым. По словам политика, когда-то российские власти уже "не смогли справиться" с полуостровом, поэтому передали его украинской стороне.

Кравчук подчеркнул, что за все минувшие годы Украина вложила в Крым не менее ста миллиардов долларов и России следует понимать, что полуостров требует колоссальных вложений и затрат, передает РИА "Новости".

Бывший украинский лидер, однако, отметил, что возвращение Крыма может не произойти в скором времени. Кроме того, Леонид Кравчук считает, что передача полуострова Украине будет являться следствием сильнейшего международного давления.