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Бывший президент Украины убежден, что Россия отдаст Крым

19 июня 2018, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший президент Украины убежден, что Россия отдаст Крым
фото: globallookpress.com

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что РФ может отдать Крым. По словам политика, когда-то российские власти уже "не смогли справиться" с полуостровом, поэтому передали его украинской стороне.

Первый президент Украины назвал возможное решение конфликта в Донбассе

Первый президент Украины назвал возможное решение конфликта в Донбассе

Кравчук подчеркнул, что за все минувшие годы Украина вложила в Крым не менее ста миллиардов долларов и России следует понимать, что полуостров требует колоссальных вложений и затрат, передает РИА "Новости".

Бывший украинский лидер, однако, отметил, что возвращение Крыма может не произойти в скором времени. Кроме того, Леонид Кравчук считает, что передача полуострова Украине будет являться следствием сильнейшего международного давления.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

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Первый президент Украины назвал возможное решение конфликта в Донбассе

Первый президент Украины назвал возможное решение конфликта в Донбассе

В понедельник, 18 июня, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал возможный способ решения ситуации, сложившейся в Донбассе. Политик считает, что конфликт должен быть разрешен мирным путем.

//Экономика

Источник: Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя

Источник: Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя

Источник в структурах Евросоюза в понедельник, 18 июня, сообщил о продлении санкций ЕС в отношении Крыма. Предыдущие ограничительные меры в отношении республики истекают 23 июня текущего года.

//Новости Гнездо.ру

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//Общество

Проект пенсионной реформы обсудят в регионах

Проект пенсионной реформы обсудят в регионах

Совет Госдумы РФ принял сегодня решение направить законопроект о пенсионной реформе в регионы для его обсуждения. Обсуждение в регионах, согласно регламенту, должно пройти до 17 июля.

//В мире

Санкции подрывают авторитет ЕС, заявили в Крыму

Санкции подрывают авторитет ЕС, заявили в Крыму

Глава республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал продление санкций Евросоюза по Крыму и Севастополю, назвав их признаком лицемерия лидеров, подрывающим международный авторитет ЕС.

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//Новости МирТесен



//Общество

Неформальная встреча в рамках клуба «Минск-3»

Неформальная встреча в рамках клуба «Минск-3»

Как сообщило сегодня Международное информационное агентство «Инсайдер», в международном аэропорту Минска была зафиксирована встреча неофициальной трёхсторонней контактной группы по деэскалации вооружённого конфликта на востоке Украины.

//Спорт

За кромкой поля: уморительная «Калинка» от исландцев и изгнание Калинича

За кромкой поля: уморительная «Калинка» от исландцев и изгнание Калинича

Болельщики футбольной сборной Исландии, принимающей участие в чемпионате мира в РФ, исполнили русскую народную песню «Калинка». Видео с музыкальным номером размещено в социальной сети Twitter.

//Общество

Треуголку, потерянную Наполеоном при Ватерлоо, продали на аукционе

Треуголку, потерянную Наполеоном при Ватерлоо, продали на аукционе

Треуголка, которую французский император Наполеон Бонапарт обронил в битве при Ватерлоо, продана на аукционе. За прошедшие двести лет треуголка сменила семь владельцев, не считая самого Наполеона.

//Культура

Иосиф Кобзон госпитализирован

Иосиф Кобзон госпитализирован

Знаменитый российский эстрадный певец Иосиф Кобзон был сегодня госпитализирован в одну из московских больниц в связи с ухудшением самочувствия, сообщила пресс-секретарь народного артиста СССР.

//Общество

Куклы для взрослых будут романтичными. страстными и ... отказывающими

Куклы для взрослых будут романтичными. страстными и ... отказывающими

Роботы для взрослых могут копировать разное поведение. Создатели даже научили протопит отказывать в интимной близости, если она «посчитает» отношение к себе со стороны человека слишком неуважительным.

//В мире

Около 26 повторных толчков зафиксированы в Японии после мощного землетрясения

Около 26 повторных толчков зафиксированы в Японии после мощного землетрясения

За сутки после мощного землетрясения в Японии сейсмологи зафиксировали не менее 26 повторных подземных толчков. Подчеркивается, что все они являются довольно слабыми по сравнению с основным ударом.

//Новости партнеров

//В мире

Бывший президент Украины убежден, что Россия отдаст Крым

Бывший президент Украины убежден, что Россия отдаст Крым

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что РФ может отдать Крым. По словам политика, когда-то российские власти уже "не смогли справиться" с полуостровом, поэтому передали его украинской стороне.

//В мире

СМИ утверждают, что Ким Чен Ын прибыл в Пекин

СМИ утверждают, что Ким Чен Ын прибыл в Пекин

Рано утром во вторник, 19 июня, в СМИ появилась информация о прибытии северокорейского лидера Ким Чен Ына в Пекин. Самолет из КНДР якобы уже приземлился в одном из аэропортов китайской столицы.

//В мире

В МИД рассказали, что Запад обманул Россию

В МИД рассказали, что Запад обманул Россию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, как Запад обманул РФ. Это произошло после завершения холодной войны, когда наша страна полностью "открылась".

//Спорт

Тунис -Англия 1:2

Тунис -Англия 1:2

Сборная Туниса возвратилась на чемпионат мира после двенадцатилетнего перерыва. Англичане начали резво и на первых минутах нанесли по воротам несколько опасных ударов.

//В мире

Трамп поручил немедленно создать ВКС США

Трамп поручил немедленно создать ВКС США

Президент США Дональд Трамп дал Министерству обороны поручение немедленно начать формирование Военно-космических сил США. «Нам нужно американское превосходство в космосе», - заявил он.

//Общество

Аналитики подсчитали минимальную зарплату для причисления к среднему классу

Аналитики подсчитали минимальную зарплату для причисления к среднему классу

Аналитики подсчитали, сколько денег необходимо зарабатывать, чтобы быть причисленным к среднему классу. При этом озвученные аналитиками цифры по Москве и регионам разнятся в два раза.

//Общество

В Китае родились два детеныша большой панды

В Китае родились два детеныша большой панды

В центре по развитию панд в китайском Чэнду родились два детеныша большой панды. Большая панда – уязвимый вид редких медведей. Панда является символом Всемирного фонда дикой природы.

//Туризм

Австрийский подросток попытался украсть фрагмент Колизея

Австрийский подросток попытался украсть фрагмент Колизея

Будучи на экскурсии в Риме, австрийский подросток отломал от колонны Колизея фрагмент и попытался спрятать сувенир в рюкзак. Юноша не заметил присутствия бдительных итальянских карабинеров.

//Новости СМИ2

//Спорт

Бельгия разгромила Панаму 3:0

Бельгия разгромила Панаму 3:0

В группе G первыми в борьбу вступили сборные Бельгии и Панамы. На 71 минуте Лукаку убегает в контратаку и ставит жирную точку в этом противостоянии 3:0

//Общество

Рудковская рассказала, как ее семья пережила землетрясение в Японии

Рудковская рассказала, как ее семья пережила землетрясение в Японии

Российский фигурист Евгений Плющенко с супругой Яной Рудковской и сыном Александром попали сегодня в эпицентр сильного землетрясения в Японии. Яна рассказала, что они пережили сильный шок.

//В мире

Россияне планируют полномасштабную агрессию, заявил Герман

Россияне планируют полномасштабную агрессию, заявил Герман

Гражданин Украины Борис Герман, обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко, заявил сегодня о планах России по проведению «полномасштабной агрессии» на Украине.

//Общество

Россиянин дошел до конца таблицы Excel

Россиянин дошел до конца таблицы Excel

Россиянин из Хабаровска заполнил вручную, без использования скриптов, все ячейки таблицы Excel. На это он потратил два года. Как отметил сам блогер, он сделал это «из спортивного интереса».

//Спорт

Главный тренер Египта рассказал о своем важном оружии в игре с россиянами

Главный тренер Египта рассказал о своем важном оружии в игре с россиянами

Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах входит в десятку лучших футболистов мира и является важным оружием команды в предстоящей игре с россиянами. Такое заявление сделал главный тренер египтян Эктор Купер.

//Футбол

Аргентинская сборная в восторге от условий на базе в Бронницах

Аргентинская сборная в восторге от условий на базе в Бронницах

Посол Аргентины в России Рикардо Лагорио сообщил, что футболисты сборной Аргентины по футболу в восторге от условий, созданных организаторами чемпионата мира на тренировочной базе.

//Новости Redtram

//Общество

Кадыров прокомментировал высказывания Госдепа и западных СМИ

Кадыров прокомментировал высказывания Госдепа и западных СМИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал высказывания Госдепа США и отдельных западных СМИ о проходящем в России чемпионате мира по футболу, назвав эти публикации «развесистой клюквой».

//Общество

Лексус рассказал, как разыграли депутата Европарламента

Лексус рассказал, как разыграли депутата Европарламента

Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал подробности о розыгрыше, жертвой которого стала накануне депутат Европарламента Ребекка Хармс. В итоге ей пришлось публично извиняться.

//В мире

Могерини рассказала о борьбе с нелегальной миграцией

Могерини рассказала о борьбе с нелегальной миграцией

Ситуация с нелегальной миграцией в Европе в последнее время спровоцировала разногласия как между странами Евросоюза, так и внутри них. Своим видением решения проблемы поделилась Федерика Могерини.

//В мире

Перед выборами Эрдоган захотел С-500

Перед выборами Эрдоган захотел С-500

В Турции приближаются досрочные президентские и парламентские выборы – они пройдут в ближайшее воскресенье 24 июня 2018 года. По последним статистическим данным Реджеп Тайип Эрдоган может набрать в первом туре менее 50% голосов.

//Футбол

Сборная Швеции обыграла Южную Корею в матче ЧМ-2018

Сборная Швеции обыграла Южную Корею в матче ЧМ-2018

В матче группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в России, сборная Швеции обыграла команду Южной Кореи со счетом 1:0. Пенальти на 65-й минуте реализовал Андреас Гранквист.

//В мире

Порошенко приветствовал продление санкций ЕС против Крыма

Порошенко приветствовал продление санкций ЕС против Крыма

Украинский президент Петр Порошенко прокомментировал продление антироссийских санкций Евросоюза в отношении Крымского полуострова. Санкции были продлены сроком на год – до 23 июня 2019.

//Общество

В Госдуме рассказали, когда могут принять закон о пенсионной реформе

В Госдуме рассказали, когда могут принять закон о пенсионной реформе

Первый вице-спикер нижней палаты российского парламента Александр Жуков сообщил, когда правительственный законопроект о пенсионной реформе может быть принят в окончательном чтении.

//В мире

В Бельгии считают обвинения о "вмешательстве России" бездоказательными

В Бельгии считают обвинения о "вмешательстве России" бездоказательными

Губернатор Антверпена Барт Де Вевер заявил, что те, кто обвиняет Россию во вмешательстве в выборы в зарубежных странах, должны представить конкретные доказательства, а таковых пока никто нет.

//Здоровье

Замедляющие развитие рака продукты назвали медики

Замедляющие развитие рака продукты назвали медики

В интернете появился список продуктов, которые способствуют прекращению роста злокачественных опухолей. Из публикации следует, что при ее подготовке использовались рекомендации специалистов в области медицины.

//Общество

В Совфеде назвали условие для сохранения балльной системы пенсий

В Совфеде назвали условие для сохранения балльной системы пенсий

Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил сегодня, что оставить балльную пенсионную систему в России будет иметь смысл только в случае достаточно высокой инфляции.

//Общество

Хабаровск и Симферополь соединят прямыми авиарейсами

Хабаровск и Симферополь соединят прямыми авиарейсами

Авиакомпания Nordwind 19 июня приступает к выполнению прямых перелетов в центр Дальневосточного федерального округа Хабаровск.

//В мире

На Украине ЧМ-2018 смотрят даже солдаты на передовой

На Украине ЧМ-2018 смотрят даже солдаты на передовой

Перед началом Чемпионата мира по футболу в России украинские националисты активно призывали своих соотечественников бойкотировать этот спортивный праздник. Спикер Верховной рады Андрей Парубий даже обратился с таким призывом ко «всем странам свободного мира».

//В мире

В ДНР узнали о приказе Порошенко ВСУ найти повод для нападения на Донбасс

В ДНР узнали о приказе Порошенко ВСУ найти повод для нападения на Донбасс

Президент Петр Порошенко дал Вооруженным силам Украины приказ найти повод для вторжения на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Об этом журналистам сообщили власти Донецкой народной республики.

//В мире

Ангела Меркель приняла ультиматум по ситуации с беженцами

Ангела Меркель приняла ультиматум по ситуации с беженцами

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня приняла ультиматум главы МВД Хорста Зеехофера по вопросу противодействия нелегальной миграции. У Меркель есть две недели, чтобы урегулировать проблему.

//Общество

Выстоять против Салаха россиянам помог бы тигр Боня

Выстоять против Салаха россиянам помог бы тигр Боня

Российская команда тренируется перед матчем с Египтом, который состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. «Было бы неплохо отправить на их тренировки нашего тигра, чтобы быстрее бегали», – шутит воспитатель хищных животных Михаил Зарецкий.

//В мире

В Киеве решили, что пора переходить к «деоккупации» Крыма

В Киеве решили, что пора переходить к «деоккупации» Крыма

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил сегодня, что после продления ограничительных мер в отношении Крымского полуострова Украина должна переходить к «деоккупации» Крыма.

//В мире

Опубликовано древнее пророчество о масштабной войне на Земле с участием России

Опубликовано древнее пророчество о масштабной войне на Земле с участием России

Исследователи нашли в одной из книг Библии предсказание о масштабном военном столкновении, в котором примет участие Россия. Соответствующая информация появилась на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Спорт

Качество подготовки Саранска к Чемпионату мира спасло количество перуанцев

Качество подготовки Саранска к Чемпионату мира спасло количество перуанцев

Саранск оказался слабым звеном в списке городов, принимающих Чемпионат мира по футболу 2018 года. И по всем признакам в Саранске назревал скандал с заполненностью стадиона, но хозяев спасли перуанские болельщики.

//Наука

Ученые рассказали, как длительность сна влияет на метаболизм

Ученые рассказали, как длительность сна влияет на метаболизм

В результате многолетнего исследования ученые медицинского колледжа Сеульского национального университета пришли к выводу, что недостаток сна так же вреден для людей, как и его избыток.

//Общество

Поклонская считает отъезд нарисовавшего карикатуру художника во Францию побегом

Поклонская считает отъезд нарисовавшего карикатуру художника во Францию побегом

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала отъезд камчатского художника-карикатуриста Дениса Лопатина во Францию побегом. Лопатин в октябре прошлого года представил карикатуру на Наталью Поклонскую.

//В мире

В Германии отказались комментировать данные о слежке немецкой разведки в Австрии

В Германии отказались комментировать данные о слежке немецкой разведки в Австрии

Власти Германии в понедельник, 18 июня, категорически отказались комментировать информацию о том, что Федеральная разведывательная служба страны вела на территории Австрии систематическую слежку.

//В мире

Пушков о призыве Порошенко остановить "Северный поток — 2": "Дураков нет"

Пушков о призыве Порошенко остановить "Северный поток — 2": "Дураков нет"

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался по поводу инициативы Петра Порошенко создать в ЕС группу для остановки строительства газопровода "Северный поток – 2".

//Шоу-бизнес

СМИ узнали, что Кузьмин променял жену Катю на более молодую Свету

СМИ узнали, что Кузьмин променял жену Катю на более молодую Свету

Знаменитостям трудно скрыть секреты своей личной жизни. СМИ узнали имя новой возлюбленной Владимира Кузьмина. Оказывается, музыкант уже год живет с 26-летней умницей, красавицей, спортсменкой.

//Происшествия

В Севастополе молния поразила исполнявшего трюки байкера

В Севастополе молния поразила исполнявшего трюки байкера

В Севастополе молния попала в мотоциклиста, который исполнял трюки в компании других байкеров. Инцидент произошел в минувшее воскресенье на Сапун-горе, сообщает издание «Аргументы недели – Крым».

//В мире

Движение поездов в Париже было остановлено из-за родов пассажирки

Движение поездов в Париже было остановлено из-за родов пассажирки

В понедельник стало известно, что в Париже было временно остановлено движение скоростных поездов в связи с родами одной из пассажирок. Отмечается, что ребенок появился на свет на станции "Обер".

//Общество

Красавица из Госдумы позвала Трампа к себе

Красавица из Госдумы позвала Трампа к себе

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья ПОКЛОНСКАЯ пригласила президента США Дональда ТРАМПА посетить Крым. Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на источники о том, что президент США на саммите Группы семи назвал полуостров российским.

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