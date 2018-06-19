СМИ утверждают, что Ким Чен Ын прибыл в Пекин

Рано утром во вторник, 19 июня, в СМИ появилась информация о прибытии северокорейского лидера Ким Чен Ына в Пекин. Самолет из КНДР якобы уже приземлился в одном из аэропортов китайской столицы.

Ранее источники утверждали, что глава Северной Кореи планирует посетить Пекин, чтобы провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, передает "Экономика сегодня".

Некоторые журналисты, однако, сообщают, что тот самолет, который сегодня приземлился на территории Китая, ранее использовался для того, чтобы перевозить в Сингапур личные автомобили Ким Чен Ына. В этой стране политик проводил встречу с американским президентом Дональдом Трампом.